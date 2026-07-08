Независимые операторы АЗС перейдут на прямые закупки топлива у нефтяников

Краткий пересказ от РИА ИИ Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива.

Это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае.

Особое внимание уделяется обеспечению топливом Калининградской области, Республики Крым, Севастополя и приграничных регионов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали доставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы... Независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами", - сказал Новак во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае.

"Мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, республики Крым, Севастополя, приграничных регионов... В приоритетном порядке мы утвердили сезонные графики для сельхозпроизводителей. Под контролем также обеспечение северного завоза. И совместно с ФАС мониторим цены", - добавил Новак.