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Независимые операторы АЗС перейдут на прямые закупки топлива у нефтяников - РИА Новости, 08.07.2026
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18:35 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Независимые операторы АЗС перейдут на прямые закупки топлива у нефтяников

Новак: независимые операторы АЗС переходят на прямые отношения с нефтяниками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива.
  • Это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае.
  • Особое внимание уделяется обеспечению топливом Калининградской области, Республики Крым, Севастополя и приграничных регионов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали доставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы... Независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами", - сказал Новак во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае.
"Мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, республики Крым, Севастополя, приграничных регионов... В приоритетном порядке мы утвердили сезонные графики для сельхозпроизводителей. Под контролем также обеспечение северного завоза. И совместно с ФАС мониторим цены", - добавил Новак.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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