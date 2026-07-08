Три человека получили ранения при атаке ВСУ по АЗС в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены три человека.
- Среди пострадавших — двухлетний ребенок и беременная женщина с слепыми осколочными ранениями.
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Три человека, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину, ранены при атаке ВСУ на АЗС в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Враг атаковал АЗС в Октябрьском районе. К сожалению, пострадали три человека, в их числе — ребенок и беременная женщина. У двухлетнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и добавил, что курские врачи окажут им всю необходимую помощь.
Хинштейн уточнил, что в ходе атаки АЗС не получила серьезных повреждений, поскольку сработали меры пассивной защиты.
"Рассчитываю, что в ближайшее время работа заправки возобновится", - добавил губернатор.