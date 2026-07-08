Три человека получили ранения при атаке ВСУ по АЗС в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены три человека.

Среди пострадавших — двухлетний ребенок и беременная женщина с слепыми осколочными ранениями.

БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Три человека, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину, ранены при атаке ВСУ на АЗС в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "Враг атаковал АЗС в Октябрьском районе . К сожалению, пострадали три человека, в их числе — ребенок и беременная женщина. У двухлетнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн на платформе " Макс ".

Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и добавил, что курские врачи окажут им всю необходимую помощь.

Хинштейн уточнил, что в ходе атаки АЗС не получила серьезных повреждений, поскольку сработали меры пассивной защиты.