Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о повышении цен на Lada с 1 августа - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 08.07.2026
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о повышении цен на Lada с 1 августа

"АвтоВАЗ" не планирует повышать цены на автомобили Lada с 1 августа

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» опроверг сообщения о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа.
  • Компания заявила, что не планирует изменений в ценовой политике.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" опроверг сообщения "блогеров-инсайдеров" о якобы повышении цен на автомобили Lada с 1 августа и заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике.
«

"Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на Lada с 1 августа, спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", - заявили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет", - заверили в компании.
В июне президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил в интервью РИА Новости, что компания не видит предпосылок для индексации цен на автомобили Lada сверх нормы или даже на уровень инфляции.
Последний раз производитель проводил индексацию цен в январе 2026 года в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом на модели Aura и Largus цены были снижены на 14 и 3,8% соответственно.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"АвтоВАЗ" начал производить Lada Aura с климат-контролем
7 июля, 14:22
 
АвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала