"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о повышении цен на Lada с 1 августа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «АвтоВАЗ» опроверг сообщения о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа.
- Компания заявила, что не планирует изменений в ценовой политике.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" опроверг сообщения "блогеров-инсайдеров" о якобы повышении цен на автомобили Lada с 1 августа и заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике.
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"Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на Lada с 1 августа, спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", - заявили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
"Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет", - заверили в компании.
В июне президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил в интервью РИА Новости, что компания не видит предпосылок для индексации цен на автомобили Lada сверх нормы или даже на уровень инфляции.
Последний раз производитель проводил индексацию цен в январе 2026 года в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом на модели Aura и Largus цены были снижены на 14 и 3,8% соответственно.