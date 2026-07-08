"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о повышении цен на Lada с 1 августа

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" опроверг сообщения "блогеров-инсайдеров" о якобы повышении цен на автомобили Lada с 1 августа и заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике.

"Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на Lada с 1 августа, спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", - заявили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет", - заверили в компании.

Последний раз производитель проводил индексацию цен в январе 2026 года в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом на модели Aura и Largus цены были снижены на 14 и 3,8% соответственно.