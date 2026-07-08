Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области

"На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус..." — написал он в своем канале на платформе " Макс ".

В автобусе ехали одиннадцать человек: девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон, никто не пострадал.