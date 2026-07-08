Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь.
- Пострадавших нет, все успели покинуть автобус.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал автобус, ехавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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"На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус..." — написал он в своем канале на платформе "Макс".
В автобусе ехали одиннадцать человек: девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон, никто не пострадал.
Балицкий назвал произошедшее целенаправленной атакой и вопиющим актом терроризма.