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Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 08.07.2026
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10:58 08.07.2026 (обновлено: 12:28 08.07.2026)
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области

Балицкий: беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/MAXДрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь.
  • Пострадавших нет, все успели покинуть автобус.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал автобус, ехавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«

"На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус..." — написал он в своем канале на платформе "Макс".

В автобусе ехали одиннадцать человек: девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон, никто не пострадал.
Балицкий назвал произошедшее целенаправленной атакой и вопиющим актом терроризма.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьКраснодарМелитопольВооруженные силы Украины
 
 
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