В Херсонской области сотрудник больницы погиб при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ.
- Погиб сотрудник больницы, пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА, удар пришелся по станции скорой помощи, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Он также назвал удар по больнице и скорым преступлением против людей, которым нужна помощь и тех, кто ее оказывает.
"За это киевский режим обязательно ответит", - заключил Сальдо.
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22 июня 2022, 17:18