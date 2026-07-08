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В Херсонской области сотрудник больницы погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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22:06 08.07.2026 (обновлено: 22:13 08.07.2026)
В Херсонской области сотрудник больницы погиб при атаке дрона ВСУ

В Херсонской области сотрудник больницы погиб при ударе дрона по станции скорой

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ.
  • Погиб сотрудник больницы, пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА, удар пришелся по станции скорой помощи, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Погиб сотрудник больницы", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Он также назвал удар по больнице и скорым преступлением против людей, которым нужна помощь и тех, кто ее оказывает.
"За это киевский режим обязательно ответит", - заключил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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