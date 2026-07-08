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В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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21:47 08.07.2026 (обновлено: 21:51 08.07.2026)
В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.
  • Двое мужчин получили акубаротравмы.
  • У автомобиля скорой помощи посечены кузов и лобовое стекло.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в поселке Борисовка дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы, один из них госпитализирован в белгородскую городскую больницу №2. Второй пострадавший проходит лечение амбулаторно. Подчеркивается, что у транспорта посечены кузов и лобовое стекло.
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