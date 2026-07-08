В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.
- Двое мужчин получили акубаротравмы.
- У автомобиля скорой помощи посечены кузов и лобовое стекло.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что в поселке Борисовка дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы, один из них госпитализирован в белгородскую городскую больницу №2. Второй пострадавший проходит лечение амбулаторно. Подчеркивается, что у транспорта посечены кузов и лобовое стекло.
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