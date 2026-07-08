В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ

Уточняется, что в поселке Борисовка дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы, один из них госпитализирован в белгородскую городскую больницу №2. Второй пострадавший проходит лечение амбулаторно. Подчеркивается, что у транспорта посечены кузов и лобовое стекло.