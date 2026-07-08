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Глава белгородского села находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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16:52 08.07.2026
Глава белгородского села находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ

Глава села Долгое, пострадавший от атаки БПЛА ВСУ, находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава села Долгое Белгородской области пострадал в результате детонации дрона.
  • Пострадавший находится в тяжелом состоянии и доставляется в местную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Пострадавший глава села Долгое Белгородской области находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации... По оценке медиков, глава поселения в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставляют в местную больницу.
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