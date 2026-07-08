Глава белгородского села находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава села Долгое Белгородской области пострадал в результате детонации дрона.
- Пострадавший находится в тяжелом состоянии и доставляется в местную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Пострадавший глава села Долгое Белгородской области находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации... По оценке медиков, глава поселения в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставляют в местную больницу.