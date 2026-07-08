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В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два бойца "Орлана" - РИА Новости, 08.07.2026
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16:39 08.07.2026 (обновлено: 17:09 08.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два бойца "Орлана"

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два бойца "Орлана"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Валуйском округе Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ пострадали глава села и боец подразделения «Орлан».
  • Еще один боец подразделения «Орлан» ранен в Шебекино.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Глава села и боец "Орлана" пострадали в Валуйском округе Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ, еще один боец "Орлана" ранен в Шебекино, сообщили в оперативном штабе региона.
"Очередные атаки ВСУ на наш регион. Пострадали глава поселения и два бойца подразделения "Орлан"", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана", у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
"В городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона боец "Орлана" получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, и после оказания помощи мужчина будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавили в оперштабе.
Кроме того, по его информации, в Валуйском округе в селе Шелаево автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве, в результате атак БПЛА ВСУ повреждения зафиксированы в селах Белянка, Первое Цепляево, Безлюдовка, Зимовное и Вознесеновка Шебекинского округа, в селах Бессоновка и Драгунское и поселке Октябрьский Белгородского округа, в поселке Пролетарский и селе Бобрава Ракитянского округа, а также в поселке Красная Яруга.
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