В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два бойца "Орлана"

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Глава села и боец "Орлана" пострадали в Валуйском округе Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ, еще один боец "Орлана" ранен в Шебекино, сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что в Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана", у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме того, по его информации, в Валуйском округе в селе Шелаево автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве, в результате атак БПЛА ВСУ повреждения зафиксированы в селах Белянка, Первое Цепляево, Безлюдовка, Зимовное и Вознесеновка Шебекинского округа, в селах Бессоновка и Драгунское и поселке Октябрьский Белгородского округа, в поселке Пролетарский и селе Бобрава Ракитянского округа, а также в поселке Красная Яруга.