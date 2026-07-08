В Белгороде при атаке дрона ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель.
- Повреждены навес здания и легковой автомобиль, оперативные службы работают на месте.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что в результате удара повреждены навес здания и легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.