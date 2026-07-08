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В Белгороде при атаке дрона ранен мужчина - РИА Новости, 08.07.2026
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14:33 08.07.2026
В Белгороде при атаке дрона ранен мужчина

В Белгороде при атаке украинского дрона на коммерческий объект ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель.
  • Повреждены навес здания и легковой автомобиль, оперативные службы работают на месте.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект, сообщили в региональном оперштабе.
Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате удара повреждены навес здания и легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.
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