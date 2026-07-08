В Белгороде при атаке дрона ранен мужчина

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект, сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что в результате удара повреждены навес здания и легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.