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В Запорожской области при атаке ВСУ по многоэтажке ранен житель - РИА Новости, 08.07.2026
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11:58 08.07.2026 (обновлено: 12:55 08.07.2026)
В Запорожской области при атаке ВСУ по многоэтажке ранен житель

В Энергодаре при атаке ВСУ по многоэтажке ранен житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре Запорожской области в результате удара дрона ВСУ по квартире в многоэтажном доме на улице Лесная ранен житель.
  • Состояние пострадавшего стабильное, он находится в руках врачей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Энергодара Запорожской области ранен в результате удара дрона ВСУ по квартире в многоэтажном доме, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня утром под удар FPV-дрона попал жилой дом на улице Лесная. Вражеский БПЛА ударил в квартиру! К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение. Он в руках врачей, состояние стабильное" , - написал он в канале на платформе "Макс".
ЧП, как отметил Пухов, напоминает о том, что враг не брезгует никакими средствами.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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