В Запорожской области при атаке ВСУ по многоэтажке ранен житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Энергодара Запорожской области ранен в результате удара дрона ВСУ по квартире в многоэтажном доме, сообщил глава города Максим Пухов.

ЧП, как отметил Пухов, напоминает о том, что враг не брезгует никакими средствами.