В Запорожской области при атаке ВСУ по многоэтажке ранен житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре Запорожской области в результате удара дрона ВСУ по квартире в многоэтажном доме на улице Лесная ранен житель.
- Состояние пострадавшего стабильное, он находится в руках врачей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Энергодара Запорожской области ранен в результате удара дрона ВСУ по квартире в многоэтажном доме, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня утром под удар FPV-дрона попал жилой дом на улице Лесная. Вражеский БПЛА ударил в квартиру! К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение. Он в руках врачей, состояние стабильное" , - написал он в канале на платформе "Макс".
ЧП, как отметил Пухов, напоминает о том, что враг не брезгует никакими средствами.
В Белгородской области при атаке ВСУ ранена женщина
7 июля, 11:24