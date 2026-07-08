В Ярославле открыли движение в сторону Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ в Ярославской области была отбита, все четыре беспилотника нейтрализованы.
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Атака ВСУ в Ярославской области отбита, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев.
В среду губернатор сообщал о перекрытиях на фоне беспилотной опасности в регионе.
"Атака врага отбита. Сегодня под утро на территории области были нейтрализованы все четыре беспилотника. В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
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