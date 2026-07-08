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Запорожская область частично осталась без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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01:28 08.07.2026 (обновлено: 01:33 08.07.2026)
Запорожская область частично осталась без света из-за атаки ВСУ

Запорожская область при атаке ВСУ на инфраструктуру частично осталась без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения.
  • Причина отключения — атака со стороны ВСУ на энергосистему региона.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения фиксируется в Запорожской области из-за атаки со стороны ВСУ на энергосистему региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
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