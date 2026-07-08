Запорожская область частично осталась без света из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области фиксируется частичное отключение электроснабжения.
- Причина отключения — атака со стороны ВСУ на энергосистему региона.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения фиксируется в Запорожской области из-за атаки со стороны ВСУ на энергосистему региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".