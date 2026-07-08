Генпрокуратура Армении требует конфисковать недвижимость Царукяна

В частности, генеральная прокуратура требует обратить в собственность государства земельный участок площадью 0,29114 гектара, а также расположенные на нем жилые дома общей площадью 425,12 квадратных метра, причал и ограждение.

"Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер по иску: ответчику запрещено совершать действия, которые приведут к смене собственника указанного в исковом заявлении имущества или изменению его фактического состояния", - отмечается в сообщении.