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Генпрокуратура Армении требует конфисковать недвижимость Царукяна - РИА Новости, 08.07.2026
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14:29 08.07.2026
Генпрокуратура Армении требует конфисковать недвижимость Царукяна

Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость Царукяна на берегу Севана

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость на берегу озера Севан, принадлежащую Гагику Царукяну.
  • Антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер, запрещающих менять собственника имущества или его состояние.
  • Следственный комитет Армении задержал Гагика Царукяна по обвинениям в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах, суд арестовал его на два месяца.
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость на берегу озера Севан, принадлежащую лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что с этой целью генпрокуратура обратилась в антикоррупционный суд с требованием признать недействительным договор между принадлежащим Царукяну концерном "Мульти Груп" и национальным парком "Севан".
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В частности, генеральная прокуратура требует обратить в собственность государства земельный участок площадью 0,29114 гектара, а также расположенные на нем жилые дома общей площадью 425,12 квадратных метра, причал и ограждение.
"Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер по иску: ответчику запрещено совершать действия, которые приведут к смене собственника указанного в исковом заявлении имущества или изменению его фактического состояния", - отмечается в сообщении.
В понедельник следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал его на два месяца.
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