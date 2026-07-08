Генпрокуратура Армении требует конфисковать недвижимость Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость на берегу озера Севан, принадлежащую Гагику Царукяну.
- Антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер, запрещающих менять собственника имущества или его состояние.
- Следственный комитет Армении задержал Гагика Царукяна по обвинениям в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах, суд арестовал его на два месяца.
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость на берегу озера Севан, принадлежащую лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что с этой целью генпрокуратура обратилась в антикоррупционный суд с требованием признать недействительным договор между принадлежащим Царукяну концерном "Мульти Груп" и национальным парком "Севан".
В частности, генеральная прокуратура требует обратить в собственность государства земельный участок площадью 0,29114 гектара, а также расположенные на нем жилые дома общей площадью 425,12 квадратных метра, причал и ограждение.
"Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер по иску: ответчику запрещено совершать действия, которые приведут к смене собственника указанного в исковом заявлении имущества или изменению его фактического состояния", - отмечается в сообщении.
В понедельник следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал его на два месяца.