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Трампу на пресс-конференции в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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22:51 08.07.2026
Трампу на пресс-конференции в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине

Трампа на пресс-конференции после саммита НАТО не спрашивали про Украину

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре президенту США Дональду Трампу не задали ни одного вопроса об Украине.
  • Журналисты спрашивали о ситуации с Ираном и об опасности коммунизма для США, а украинское урегулирование не стало темой вопросов.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине, обратило внимание РИА Новости.
Общение с журналистами продолжалось около 40 минут. После завершения вступительного слова, которое заняло половину времени пресс-конференции, Трамп предупредил, что мероприятие будет коротким.
Журналисты спрашивали об Иране, об опасности коммунизма для США, снова о ситуации с Исламской Республикой.
Украинским урегулированием на пресс-конференции никто не поинтересовался. Трамп в ходе вступительного слова упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, больше эта тема не поднималась. При этом треть открытой части переговоров с Зеленским была посвящена Ирану, которым живо интересовались репортеры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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В миреИранСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСаммит НАТО
 
 
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