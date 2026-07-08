Трампу на пресс-конференции в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре президенту США Дональду Трампу не задали ни одного вопроса об Украине.
- Журналисты спрашивали о ситуации с Ираном и об опасности коммунизма для США, а украинское урегулирование не стало темой вопросов.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине, обратило внимание РИА Новости.
Общение с журналистами продолжалось около 40 минут. После завершения вступительного слова, которое заняло половину времени пресс-конференции, Трамп предупредил, что мероприятие будет коротким.
Журналисты спрашивали об Иране, об опасности коммунизма для США, снова о ситуации с Исламской Республикой.
Украинским урегулированием на пресс-конференции никто не поинтересовался. Трамп в ходе вступительного слова упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, больше эта тема не поднималась. При этом треть открытой части переговоров с Зеленским была посвящена Ирану, которым живо интересовались репортеры.