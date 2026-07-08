Трампу на пресс-конференции в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре не задали ни одного вопроса об Украине, обратило внимание РИА Новости.

Украинским урегулированием на пресс-конференции никто не поинтересовался. Трамп в ходе вступительного слова упомянул свою встречу с Владимиром Зеленским, больше эта тема не поднималась. При этом треть открытой части переговоров с Зеленским была посвящена Ирану, которым живо интересовались репортеры.