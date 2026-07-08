По словам собеседника агентства, важно понимать, что все эти усилия служат исключительно подготовке к более крупному конфликту.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.