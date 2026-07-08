Рейтинг@Mail.ru
В Австрии прокомментировали разговоры о вступлении НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 08.07.2026 (обновлено: 10:14 08.07.2026)
В Австрии прокомментировали разговоры о вступлении НАТО

Аналитик Поппель: разговоры о вступлении Австрии в НАТО абсурдны

© AP Photo / Kemal SofticАвстрийский военный
Австрийский военный - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Kemal Softic
Австрийский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель считает разговоры о вступлении Австрии в НАТО абсурдными.
  • По мнению аналитика, большинство граждан Австрии выступает за сохранение нейтралитета, в отличие от политической элиты.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Разговоры о вступлении Австрии в НАТО абсурдны, заявил РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.
"Мы, австрийцы, фактически находимся во власти политической элиты, которая преследует совершенно иные цели, чем население. Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд", - сказал он.
По словам собеседника агентства, важно понимать, что все эти усилия служат исключительно подготовке к более крупному конфликту.
"И именно Австрия как нейтральное государство не должна в этом участвовать", - призвал он.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Киеве пришли в ярость из-за унижения Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 05:41
 
В миреАвстрияРоссияВенаДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала