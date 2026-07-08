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Аксенов заявил, что докладывает Путину о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости, 08.07.2026
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15:11 08.07.2026 (обновлено: 15:21 08.07.2026)
Аксенов заявил, что докладывает Путину о ситуации с топливом в Крыму

Аксенов регулярно докладывает Путину о ситуации с поставками топлива в Крым

© РИА Новости / PoolПрезидент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Pool
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым.
  • Он добавил, что президент России в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым, глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку.
"Ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время. В определенные дни топлива в свободной продаже не будет. Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Республика КрымРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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