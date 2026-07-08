Аксенов заявил, что докладывает Путину о ситуации с топливом в Крыму

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым, глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку.