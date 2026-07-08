Аксенов заявил, что докладывает Путину о ситуации с топливом в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым.
- Он добавил, что президент России в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива в Крым, глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает поддержку.
"Ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время. В определенные дни топлива в свободной продаже не будет. Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.