Глава Крыма выступил с предупреждением к "ждунам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой, это следует помнить "ждунам" и тем, кто идет на преступление ради денег.

ЦОС ФСБ России сообщил в среду, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов ВСУ. Сведения они передавали противнику. Возбуждены уголовные дела за госизмену.