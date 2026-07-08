Глава Крыма выступил с предупреждением к "ждунам"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о последствиях сотрудничества с врагом, комментируя задержание в Крыму двух агентов украинских спецслужб.
- Задержанных крымчан глава Крыма назвал предателями и поблагодарил силовиков за эффективную работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой, это следует помнить "ждунам" и тем, кто идет на преступление ради денег.
Глава Крыма назвал задержанных крымчан предателями и поблагодарил силовиков за эффективную работу.
ЦОС ФСБ России сообщил в среду, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов ВСУ. Сведения они передавали противнику. Возбуждены уголовные дела за госизмену.