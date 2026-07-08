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Глава Крыма выступил с предупреждением к "ждунам" - РИА Новости, 08.07.2026
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12:17 08.07.2026
Глава Крыма выступил с предупреждением к "ждунам"

Аксенов: сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о последствиях сотрудничества с врагом, комментируя задержание в Крыму двух агентов украинских спецслужб.
  • Задержанных крымчан глава Крыма назвал предателями и поблагодарил силовиков за эффективную работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудничество с врагом заканчивается в лучшем случае тюрьмой, это следует помнить "ждунам" и тем, кто идет на преступление ради денег.
"Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо – в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денег", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс", комментируя задержание в Крыму двух агентов украинский спецслужб.
Глава Крыма назвал задержанных крымчан предателями и поблагодарил силовиков за эффективную работу.
ЦОС ФСБ России сообщил в среду, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях российской армии в зоне спецоперации, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов ВСУ. Сведения они передавали противнику. Возбуждены уголовные дела за госизмену.
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям
4 марта, 11:21
 
В миреРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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