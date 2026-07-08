Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой минэнерго РФ Сергеем Цивилевым, основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.