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Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго - РИА Новости, 08.07.2026
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15:36 08.07.2026 (обновлено: 15:45 08.07.2026)
Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

Аксенов сообщил, что обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
  • Основные решения по вопросам топливно-энергетического комплекса уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой минэнерго РФ Сергеем Цивилевым, основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.
"Сегодня обсудили работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с Министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов поблагодарил правительство РФ и лично министра энергетики Цивилева за внимание к вопросам топливоснабжения и энергетики Крыма.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Вчера, 15:44
 
ЭкономикаРеспублика КрымРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сергей Аксенов (политик)СевастопольСергей Цивилев
 
 
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