Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
- Основные решения по вопросам топливно-энергетического комплекса уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой минэнерго РФ Сергеем Цивилевым, основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.
"Сегодня обсудили работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с Министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов поблагодарил правительство РФ и лично министра энергетики Цивилева за внимание к вопросам топливоснабжения и энергетики Крыма.