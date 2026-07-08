Задержанный в Крыму агент рассказал о передаче данных о российской ПВО

«

"Вспомнил, что знакомая живет на Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала на Украину. Начали с ней общаться, общались общались, и она оказалась украинской военнослужащей. Ну, и во время общения она спросила, где, ну сколько ПВО у нас находится? Ну, я ей сказал, там-то, там-то, там-то, примерное местоположение", - сказал задержанный.