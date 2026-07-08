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Задержанный в Крыму агент рассказал о передаче данных о российской ПВО - РИА Новости, 08.07.2026
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10:25 08.07.2026 (обновлено: 10:45 08.07.2026)
Задержанный в Крыму агент рассказал о передаче данных о российской ПВО

Задержанный в Крыму агент Киева передал данные о российской ПВО знакомой из ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержали двух россиян, передававших данные о дислокации подразделений ВС РФ и местах расположения ПВО украинской стороне.
  • Один из задержанных передал своей знакомой, служившей в ВСУ, информацию о местоположении российской ПВО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один из задержанных в Крыму агентов Киева передал данные о российской ПВО своей знакомой, служившей в ВСУ, следует из видео ЦОС ФСБ России.
В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиянин, 1991 и 1996 годов рождения, по заданию украинских спецслужб передававших сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собиравших данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировавших последствия ударов противника по территории России.
«
"Вспомнил, что знакомая живет на Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала на Украину. Начали с ней общаться, общались общались, и она оказалась украинской военнослужащей. Ну, и во время общения она спросила, где, ну сколько ПВО у нас находится? Ну, я ей сказал, там-то, там-то, там-то, примерное местоположение", - сказал задержанный.
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