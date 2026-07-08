Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- В районе аэропорта введены временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.