Подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске назначат экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении подозреваемой в убийстве пятилетней дочери будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
- Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня, девочку нашли мертвой 5 июля, а мать задержали по подозрению в убийстве 7 июля.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в красноярском Ачинске будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает региональное управление СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемой будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.