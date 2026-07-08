Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей

КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, вывела ее из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей, сообщает региональное управление СК РФ.

Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочери.