Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина вывела свою дочь из дома под предлогом покупок в магазине и задушила ее около железнодорожных путей в Ачинске.
- Тело пятилетней девочки было найдено 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске, а ее мать обнаружили 7 июля в Новосибирске.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, вывела ее из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, после того как женщина совершила преступление, она оставила тело дочери в растительности на насыпи и поехала автостопом сначала в Красноярск, а потом в Томск и Новосибирск.
Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочери.