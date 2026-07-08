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Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей - РИА Новости, 08.07.2026
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20:20 08.07.2026 (обновлено: 20:56 08.07.2026)
Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей

СК: женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей

© УСМИ СК РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© УСМИ СК России
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина вывела свою дочь из дома под предлогом покупок в магазине и задушила ее около железнодорожных путей в Ачинске.
  • Тело пятилетней девочки было найдено 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске, а ее мать обнаружили 7 июля в Новосибирске.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, вывела ее из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей, сообщает региональное управление СК РФ.
"Подозреваемая 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после того как женщина совершила преступление, она оставила тело дочери в растительности на насыпи и поехала автостопом сначала в Красноярск, а потом в Томск и Новосибирск.
Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочери.
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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