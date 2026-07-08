Мать погибшей в Ачинске девочки задержали по подозрению в ее убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ачинске задержали 32-летнюю женщину по подозрению в убийстве пятилетней дочери.

Подозреваемая вывела девочку из дома под предлогом покупок в магазине и задушила ее в безлюдном месте.

Мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, задержали по подозрению в убийстве, сообщило управление СК России по Красноярскому краю.

« "Задержана 32-летняя жительница Ачинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК России "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в публикации.

Под предлогом покупок в магазине она вывела девочку из дома и задушила ее в безлюдном месте около железнодорожных путей. Женщина полностью признала вину. Подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Она также рассказала, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения подозреваемой.