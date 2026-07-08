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Мать погибшей в Ачинске девочки задержали по подозрению в ее убийстве - РИА Новости, 08.07.2026
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20:06 08.07.2026 (обновлено: 22:09 08.07.2026)
Мать погибшей в Ачинске девочки задержали по подозрению в ее убийстве

Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки задержали по подозрению в убийстве

© УСМИ СК РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© УСМИ СК России
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ачинске задержали 32-летнюю женщину по подозрению в убийстве пятилетней дочери.
  • Подозреваемая вывела девочку из дома под предлогом покупок в магазине и задушила ее в безлюдном месте.
  • Мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, задержали по подозрению в убийстве, сообщило управление СК России по Красноярскому краю.
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"Задержана 32-летняя жительница Ачинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК России "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в публикации.

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Под предлогом покупок в магазине она вывела девочку из дома и задушила ее в безлюдном месте около железнодорожных путей. Женщина полностью признала вину. Подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу.
Она также рассказала, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.
Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения подозреваемой.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. В воскресенье тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Женщину обнаружили накануне в Новосибирске. По словам мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, она имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.
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ПроисшествияАчинскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасноярский край
 
 
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