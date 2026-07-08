Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат армянского парламента Тигран Абрамян считает, что Армения находится под внешним управлением.

По словам Абрамяна, политические процессы в Армении протекают в рамках логики внешнего управления.

До и после парламентских выборов в Армении были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в том числе лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Армения находится под внешним управлением, и все процессы в стране проистекают в его рамках, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Я уверен, что в Армении мало кто считает, что деятельность нынешнего режима обусловлена внутренними реалиями или процессами. В Армении осуществляется внешнее управление, и политические процессы, происходящие внутри страны, протекают в рамках его логики", - написал Абрамян в соцсети Facebook *.

По его словам, какую бы задачу ни спустили извне, внутри страны действуют в соответствии с ней — от законодательных изменений до арестов.

До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии "Процветающая Армения".

В понедельник Следственный комитет Армении задержал лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал его на два месяца.