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Армения находится под внешним управлением, считает оппозиционный депутат - РИА Новости, 08.07.2026
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09:47 08.07.2026
Армения находится под внешним управлением, считает оппозиционный депутат

Абрамян: Армения находится под внешним управлением

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат армянского парламента Тигран Абрамян считает, что Армения находится под внешним управлением.
  • По словам Абрамяна, политические процессы в Армении протекают в рамках логики внешнего управления.
  • До и после парламентских выборов в Армении были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в том числе лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Армения находится под внешним управлением, и все процессы в стране проистекают в его рамках, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
"Я уверен, что в Армении мало кто считает, что деятельность нынешнего режима обусловлена внутренними реалиями или процессами. В Армении осуществляется внешнее управление, и политические процессы, происходящие внутри страны, протекают в рамках его логики", - написал Абрамян в соцсети Facebook*.
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По его словам, какую бы задачу ни спустили извне, внутри страны действуют в соответствии с ней — от законодательных изменений до арестов.
До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии "Процветающая Армения".
В понедельник Следственный комитет Армении задержал лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал его на два месяца.
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