Капибары в Московском зоопарке ждут потомство, рассказала гендиректор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капибары Московского зоопарка ждут детеныша.
- Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова выразила надежду на успешное появление здорового малыша.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Капибары Московского зоопарка ждут детеныша, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Сейчас у Малой проходило УЗИ. Да, мы ожидаем малыша. Получится или нет — будем держать крестики (пальцы скрещенными. — Прим. ред.), чтобы все получилось и чтобы малыш был здоров", — сказала Акулова журналистам.
Ранее в зоопарке сообщали, что капибарам провели плановое УЗИ, которое прошло в штатном режиме.