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Капибары в Московском зоопарке ждут потомство, рассказала гендиректор - РИА Новости, 07.07.2026
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14:30 07.07.2026 (обновлено: 14:34 07.07.2026)
Капибары в Московском зоопарке ждут потомство, рассказала гендиректор

Акулова: капибары Московского зоопарка ждут детеныша

© Московский зоопарк/TelegramДевятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Московский зоопарк/Telegram
Девятый детеныш в семье капибар из Московского зоопарка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капибары Московского зоопарка ждут детеныша.
  • Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова выразила надежду на успешное появление здорового малыша.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Капибары Московского зоопарка ждут детеныша, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Сейчас у Малой проходило УЗИ. Да, мы ожидаем малыша. Получится или нет — будем держать крестики (пальцы скрещенными. — Прим. ред.), чтобы все получилось и чтобы малыш был здоров", — сказала Акулова журналистам.
Ранее в зоопарке сообщали, что капибарам провели плановое УЗИ, которое прошло в штатном режиме.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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