Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.

Ле Пен отметила, что лишение права избираться создавало бы огромную демократическую проблему, и теперь последнее слово будет за французами.

ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.

« "Я передам этот правовой вопрос на рассмотрение кассационного суда", - заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

Она также отметила, что не колебалась, принимая решение об обращении к кассационный суд.

"Лишение права избираться создавало огромную демократическую проблему. Нельзя ничего навязывать французскому народу. Теперь последнее слово будет за французами", - добавила Ле Пен.