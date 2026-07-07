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Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда - РИА Новости, 07.07.2026
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21:19 07.07.2026 (обновлено: 21:30 07.07.2026)
Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда

Ле Пен подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств ЕП

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
  • Ле Пен отметила, что лишение права избираться создавало бы огромную демократическую проблему, и теперь последнее слово будет за французами.
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
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"Я передам этот правовой вопрос на рассмотрение кассационного суда", - заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.
Она также отметила, что не колебалась, принимая решение об обращении к кассационный суд.
"Лишение права избираться создавало огромную демократическую проблему. Нельзя ничего навязывать французскому народу. Теперь последнее слово будет за французами", - добавила Ле Пен.
Ранее во вторник апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты. Ее также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
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