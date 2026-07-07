Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 07.07.2026
Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным

Песков рассказал, как Зеленский спорил на встрече с Путиным в Париже в 2019 году

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков рассказал о споре Зеленского на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году.
  • Спор касался содержания согласованного совместного заявления по минским договоренностям.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления.
"Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
14 декабря 2025, 19:44
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помимо Путина и Зеленского во встрече принимали участие бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?", - рассказал Песков.
"Это был первый опыт (их общения - ред.). Очень яркий пример", - добавил пресс-секретарь.
Встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. После переговоров Путин также провел отдельную встречу с Зеленским, это было их первое личное общение.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
СМИ: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции
5 июля, 23:08
 
В миреПарижРоссияФранцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала