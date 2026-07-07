Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков рассказал о споре Зеленского на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году.
- Спор касался содержания согласованного совместного заявления по минским договоренностям.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления.
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
14 декабря 2025, 19:44
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помимо Путина и Зеленского во встрече принимали участие бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?", - рассказал Песков.
"Это был первый опыт (их общения - ред.). Очень яркий пример", - добавил пресс-секретарь.
Встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. После переговоров Путин также провел отдельную встречу с Зеленским, это было их первое личное общение.