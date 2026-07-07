Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Yves Herman Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Песков рассказал о споре Зеленского на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году.

Спор касался содержания согласованного совместного заявления по минским договоренностям.

ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления.

"Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помимо Путина и Зеленского во встрече принимали участие бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?", - рассказал Песков.

"Это был первый опыт (их общения - ред.). Очень яркий пример", - добавил пресс-секретарь.