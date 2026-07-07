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"Это сигнал". В США рассказали, что ждет Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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15:43 07.07.2026
"Это сигнал". В США рассказали, что ждет Зеленского на саммите НАТО

CNN: Зеленский посетит ужин в Анкаре, но не попадет на заседания НАТО

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре.
  • На заседания альянса его не допустят.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но на заседания альянса его не допустят, сообщает CNN.
"Это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к блоку остаются нереализованными", — говорится в публикации.
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В миреРоссияАнкара (провинция)УкраинаСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОСаммит НАТО
 
 
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