"Это сигнал". В США рассказали, что ждет Зеленского на саммите НАТО

Заседания проходят в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет следить за итогами встречи американского лидера и главы киевского режима.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.