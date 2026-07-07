"Это сигнал". В США рассказали, что ждет Зеленского на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре.
- На заседания альянса его не допустят.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но на заседания альянса его не допустят, сообщает CNN.
"Это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к блоку остаются нереализованными", — говорится в публикации.
Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО, чтобы не расстраивать президента США Дональда Трампа.
Заседания проходят в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет следить за итогами встречи американского лидера и главы киевского режима.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.