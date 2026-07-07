Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский пожаловался, что Украина не состоит в клубе стран, владеющих ядерным оружием.
- Мария Захарова заявила, что появление ядерного оружия у Украины может привести к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина не состоит в клубе стран, владеющих ядерным оружием, пожаловался Владимир Зеленский.
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"У нас не было ядерного оружия, а без него ты не состоишь в том "клубе", — заявил он в интервью Financial Times.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.