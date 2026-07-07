Зеленский сделал заявление о ядерном оружии

"У нас не было ядерного оружия, а без него ты не состоишь в том "клубе", — заявил он в интервью Financial Times.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.