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Зеленский сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 07.07.2026
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15:39 07.07.2026 (обновлено: 18:51 07.07.2026)
Зеленский сделал заявление о ядерном оружии

Зеленский пожаловался, что у Украины не было ядерного оружия

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский пожаловался, что Украина не состоит в клубе стран, владеющих ядерным оружием.
  • Мария Захарова заявила, что появление ядерного оружия у Украины может привести к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина не состоит в клубе стран, владеющих ядерным оружием, пожаловался Владимир Зеленский.
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"У нас не было ядерного оружия, а без него ты не состоишь в том "клубе", — заявил он в интервью Financial Times.
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Зеленский в беседе с французским изданием Le Monde 26 марта также утверждал, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
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