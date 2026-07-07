Навроцкий пока не хочет встречаться с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует встречу с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников.

Украинская сторона отказалась от нескольких предложений о встрече с польским лидером, включая телефонный контакт и визит в Варшаву.

Глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач подчеркнул, что для улучшения отношений с Польшей Украине необходимо прекратить героизацию коллаборантов Третьего рейха.

ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

Во вторник Навроцкий направляется в Стамбул , где состоится саммит НАТО.

"Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина (для участников саммита НАТО в Анкаре от имени президента Турции – ред.) скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО", - сказал Пшидач журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли встреча Навроцкого и Зеленского.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно отказывался от прямых контактов с Навроцким.

"Если украинская сторона желает встретиться, то для этого были возможности. Были предложения телефонного контакта, позже было предложение конкретного визита в Варшаву, была установлена дата. От обеих этих предложений украинская сторона отказалась. Позже Зеленский также отменил свой приезд в Гданьск. Так что мяч находится на украинской стороне", - сказал Пшидач.

Глава бюро международной политики отметил, что важна не просто встреча ради встречи - она должна принести какие-то позитивные результаты. Пшидач добавил, что недавний визит в Польшу главы МИД Украины Андрея Сибиги и его встреча с главой МИД Польши Радославом Сикорским не принесли положительных результатов.

"Если президент Украины хочет улучшения отношений с Польшей, то знает, что надо сделать. Речь идет о прекращении героизации коллаборантов Третьего рейха, о прекращении героизации преступников, возведения им памятников", - заключил он.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.