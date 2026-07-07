Аварийное здание в Нью-Йорке остается нестабильным, заявил мэр

НЬЮ-ЙОРК, 7 июл – РИА Новости. Строящееся высотное здание в Нью-Йорке, которое, по сообщениям властей, ранее начало рушиться, до сих пор остается нестабильным, при этом специалисты зафиксировали новые сдвиги в конструкции одной из поврежденных колонн, заявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.

"Здание остается нестабильным. С момента прибытия на место мы зафиксировали дополнительное движение в одной из поврежденных колонн", — сообщил Мамдани журналистам.

Как сообщил Мамдани, речь идет о 37-этажном здании, которое сейчас перестраивают из коммерческого офиса в жилой дом по действующим разрешениям. По его словам, две опорные колонны строения деформировались, а на этажах зафиксированы многочисленные трещины и провисание перекрытий. При этом на данный момент пострадавших нет, все рабочие находятся на связи.