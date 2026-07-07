Аварийное здание в Нью-Йорке остается нестабильным, заявил мэр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке эвакуировали строящееся 37-этажное здание из-за угрозы обрушения.
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в здании деформировались две опорные колонны, на этажах зафиксированы многочисленные трещины и провисание перекрытий.
- Здание остается нестабильным, специалисты зафиксировали новые сдвиги в конструкции одной из поврежденных колонн.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл – РИА Новости. Строящееся высотное здание в Нью-Йорке, которое, по сообщениям властей, ранее начало рушиться, до сих пор остается нестабильным, при этом специалисты зафиксировали новые сдвиги в конструкции одной из поврежденных колонн, заявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
Газета New York Times со ссылкой на власти ранее сообщила, что здание в Нью-Йорке, в котором проводятся строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Позднее телеканал PIX11 со ссылкой на пожарных сообщил, что в здании обрушились пять этажей. Мамдани уточнил, что были эвакуированы близлежащие здания, в том числе школа.
"Здание остается нестабильным. С момента прибытия на место мы зафиксировали дополнительное движение в одной из поврежденных колонн", — сообщил Мамдани журналистам.
Как сообщил Мамдани, речь идет о 37-этажном здании, которое сейчас перестраивают из коммерческого офиса в жилой дом по действующим разрешениям. По его словам, две опорные колонны строения деформировались, а на этажах зафиксированы многочисленные трещины и провисание перекрытий. При этом на данный момент пострадавших нет, все рабочие находятся на связи.
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