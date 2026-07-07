На Манхэттене начал обваливаться строящийся небоскреб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка частично обрушились пять этажей.
- Это произошло из-за деформации двух несущих колонн.
- Небоскреб остается нестабильным, но, по утверждению пожарных, полное обрушение ему не грозит.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл — РИА Новости. Пять этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка после деформации двух несущих колонн, сообщает телеканал PIX11 со ссылкой на пожарную службу города.
"На этажах с 21-го по 26-й произошло частичное обрушение", — говорится в сообщении.
© REUTERS / Jordan TovinРабочие возле здания на 42-й улице в Нью-Йорке, в котором, как сообщается, произошло частичное обрушение. 7 июля 2026
© REUTERS / Jordan Tovin
Рабочие возле здания на 42-й улице в Нью-Йорке, в котором, как сообщается, произошло частичное обрушение. 7 июля 2026
По данным СМИ, сигнал о происшествии поступил утром после сообщений о падающих кирпичах. В здании обнаружили многочисленные трещины и провисание перекрытий. Спасатели эвакуировали строителей, а также всех находившихся в соседнем здании — студии NewsNation.
Как сообщил мэр мегаполиса Зохран Мамдани, к этому часу высотка остается нестабильной и продолжает двигаться. Пожарные при этом утверждают, что полное обрушение зданию не грозит, поскольку оно имеет стальной каркас.
Сотрудники экстренных служб и полиции огородили подходы к обваливающемуся небоскребу. Участок 2-й авеню рядом с ним перекрыт для машин, однако пешеходов подпускают практически вплотную.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть крупные достопримечательности: штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг. Раньше в нем располагались офисы фармацевтической компании Pfizer, теперь его собираются переоборудовать под многоквартирный дом.