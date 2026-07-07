На Манхэттене начал обваливаться строящийся небоскреб

"На этажах с 21-го по 26-й произошло частичное обрушение", — говорится в сообщении.

Рабочие возле здания на 42-й улице в Нью-Йорке, в котором, как сообщается, произошло частичное обрушение. 7 июля 2026

Рабочие возле здания на 42-й улице в Нью-Йорке, в котором, как сообщается, произошло частичное обрушение. 7 июля 2026

© REUTERS / Jordan Tovin Рабочие возле здания на 42-й улице в Нью-Йорке, в котором, как сообщается, произошло частичное обрушение. 7 июля 2026

По данным СМИ, сигнал о происшествии поступил утром после сообщений о падающих кирпичах. В здании обнаружили многочисленные трещины и провисание перекрытий. Спасатели эвакуировали строителей, а также всех находившихся в соседнем здании — студии NewsNation.