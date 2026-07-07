Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть.
- По словам Полянского, правозащитная проблематика используется как инструмент гибридной войны против некоторых стран.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть, используя правозащитную проблематику как инструмент гибридной войны, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Коллективный Запад сталкивает в пропасть нашу некогда авторитетную международную организацию. При этом делается это не без помощи правозащитной проблематики, используемой в качестве инструмента гибридной войны против наших стран", - сказал Полянский на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.