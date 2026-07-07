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Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть, заявил Полянский - РИА Новости, 07.07.2026
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11:16 07.07.2026
Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть, заявил Полянский

Полянский: Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть с помощью правозащитной проблематики

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть.
  • По словам Полянского, правозащитная проблематика используется как инструмент гибридной войны против некоторых стран.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть, используя правозащитную проблематику как инструмент гибридной войны, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Коллективный Запад сталкивает в пропасть нашу некогда авторитетную международную организацию. При этом делается это не без помощи правозащитной проблематики, используемой в качестве инструмента гибридной войны против наших стран", - сказал Полянский на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.
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