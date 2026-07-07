Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Южная" улучшили положение на линии боевого соприкосновения.
- За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная", улучшив положение на линии боевого соприкосновения, уничтожили свыше 225 военных противника, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18