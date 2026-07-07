В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
- Учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице - покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами", - написал Евраев на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме, а подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Он призвал всех ждать отбоя сигнала "Беспилотная опасность".
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