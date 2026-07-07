Рейтинг@Mail.ru
X5 возобновил продажи продуктов "Великолукского мясокомбината" - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 07.07.2026
X5 возобновил продажи продуктов "Великолукского мясокомбината"

X5 возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки

© Фото : Торговая сеть "Перекресток"Магазин "Перекресток"
Магазин Перекресток - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Торговая сеть "Перекресток"
Магазин "Перекресток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • X5 возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки.
  • Проверка не подтвердила наличие опасных добавок в продукции "Великолукского мясокомбината".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки, которая не подтвердила наличие в продукции опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее, 6 июля, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината".
Продукция компании Ферреро Руссия в магазине Чижик. 29 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
X5 остановила закупки Ferrero Rocher, Rafaello и Kinder
29 июня, 09:45
X5, в свою очередь, сообщил, что его торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. В компании тогда указали, что отправят продукцию на лабораторные исследования и заблокируют продажи продукции этого бренда до получения лабораторных результатов.
"X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка"
3 июля, 18:58
 
ЭкономикаX5 Retail GroupФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пятерочка (сеть магазинов)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала