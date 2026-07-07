X5 возобновил продажи продуктов "Великолукского мясокомбината"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- X5 возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки.
- Проверка не подтвердила наличие опасных добавок в продукции "Великолукского мясокомбината".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки, которая не подтвердила наличие в продукции опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее, 6 июля, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината".
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X5, в свою очередь, сообщил, что его торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. В компании тогда указали, что отправят продукцию на лабораторные исследования и заблокируют продажи продукции этого бренда до получения лабораторных результатов.
"X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях", - говорится в сообщении.