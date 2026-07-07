X5 возобновил продажи продуктов "Великолукского мясокомбината"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") возобновил продажи товаров "Великолукского мясокомбината" после проверки, которая не подтвердила наличие в продукции опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях", - говорится в сообщении.