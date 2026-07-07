МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Боеприпасы и ракеты к ПВО хранились на складе в городе Вишневое Киевской области, где накануне произошли взрывы, заявила депутат Рады Анна Скороход.

Накануне глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов.