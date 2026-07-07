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В Раде рассказали, что хранилось на складе в Вишневом, где произошли взрывы - РИА Новости, 07.07.2026
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12:57 07.07.2026 (обновлено: 16:43 07.07.2026)
В Раде рассказали, что хранилось на складе в Вишневом, где произошли взрывы

Депутат Рады Скороход: боеприпасы и ракеты к ПВО хранились на складе в Вишневом

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе в городе Вишневое в Киевской области хранились боеприпасы и ракеты к ПВО, заявила депутат Рады Анна Скороход.
  • Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Боеприпасы и ракеты к ПВО хранились на складе в городе Вишневое Киевской области, где накануне произошли взрывы, заявила депутат Рады Анна Скороход.
"В Вишневом <…> попали в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, все "Укроборонпрома" и Минобороны Украины", — написала Скороход в своем Telegram-канале.
Накануне глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов.
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В миреКиевская областьРоссияАнна СкороходНиколай КалашниковИгорь МосийчукУкроборонпромМинистерство обороны Украины
 
 
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