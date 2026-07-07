Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Одессе на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировградской, Николаевской областях.