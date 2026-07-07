В Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник прогремел взрыв в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Как сообщал в июне президент РФ Владимир Путин, Россия контролирует 80% территории Запорожской области. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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