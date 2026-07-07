В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщило министерство внутренних дел Сирии.

Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.