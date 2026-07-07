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В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек - РИА Новости, 07.07.2026
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11:41 07.07.2026 (обновлено: 11:48 07.07.2026)
В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек

Sana: в Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дамаске произошло два взрыва, в результате которых пострадали не менее 18 человек, включая четверых полицейских.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщило министерство внутренних дел Сирии.
"В результате двух взрывов в Дамаске у здания министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских", - сообщило МВД госагентству SANA.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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