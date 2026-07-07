Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Ранее во вторник ей сократили срок запрета на участие в выборах, что позволяет выдвинуть свою кандидатуру.

Она все еще остается под электронным наблюдением и подаст жалобу на это решение в кассационный суд.

ПАРИЖ, 7 июля — РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году.

"Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию", — заявила она в эфире телеканала TF1.

Ле Пен добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром.

Ранее во вторник Апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европарламента . Срок действия запрета на участие в выборах сократили с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты.

Кроме того, политика приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а еще один — с ношением электронного браслета. Сама она заявляла, что не будет баллотироваться, если ее оставят под электронным наблюдением, однако теперь отметила, что передаст этот вопрос на рассмотрение кассационного суда.