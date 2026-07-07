Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
- Ранее во вторник ей сократили срок запрета на участие в выборах, что позволяет выдвинуть свою кандидатуру.
- Она все еще остается под электронным наблюдением и подаст жалобу на это решение в кассационный суд.
ПАРИЖ, 7 июля — РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году.
"Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию", — заявила она в эфире телеканала TF1.
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Ле Пен добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром.
Ранее во вторник Апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европарламента. Срок действия запрета на участие в выборах сократили с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты.
Кроме того, политика приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а еще один — с ношением электронного браслета. Сама она заявляла, что не будет баллотироваться, если ее оставят под электронным наблюдением, однако теперь отметила, что передаст этот вопрос на рассмотрение кассационного суда.
Очередные президентские выборы пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года. Ле Пен и Барделла уже долгое время занимают первые места в опросах общественного мнения. Ее соратники, а также высокопоставленные политики из многих других стран называли приговор, вынесенный ей в прошлом году, политически мотивированным из-за стремительно растущей популярности правых во Франции.