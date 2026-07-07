Вулканолог предупредил о возможном усилении извержения Этны

"В воскресенье и понедельник стромболианская активность в кратере Вораджине усиливалась. Шлейф разреженного пепла ветром уносился в южном направлении. Это медленное развитие процесса, которое может продолжаться несколько дней, а затем перейти в более энергичную фазу лавовых фонтанов, как мы уже неоднократно наблюдали в недавнем прошлом на вершинных кратерах",- сказал Виккаро.