Рейтинг@Mail.ru
Вулканолог предупредил о возможном усилении извержения Этны - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 07.07.2026
Вулканолог предупредил о возможном усилении извержения Этны

Виккаро: усиление активности Этны может привести к образованию лавовых фонтанов

© REUTERS / Giuseppe Di StefanoИзвержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Giuseppe Di Stefano
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро заявил, что активность вулкана Этна может усилиться и привести к образованию лавовых фонтанов.
РИМ, 7 июл - РИА Новости. Возможное усиление активности вулкана Этна на Сицилии может привести к образованию лавовых фонтанов, заявил РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии Университета Катании Марко Виккаро.
"В воскресенье и понедельник стромболианская активность в кратере Вораджине усиливалась. Шлейф разреженного пепла ветром уносился в южном направлении. Это медленное развитие процесса, которое может продолжаться несколько дней, а затем перейти в более энергичную фазу лавовых фонтанов, как мы уже неоднократно наблюдали в недавнем прошлом на вершинных кратерах",- сказал Виккаро.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Ученые провели специальное обследование территории "Парка "Три вулкана"
6 июля, 10:00
Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности, характеризующуюся выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле.
По словам ученого, нынешнее развитие событий соответствует сценарию, который уже неоднократно наблюдался на вершинных кратерах Этны, однако интенсивность возможного нового этапа извержения будет зависеть от динамики магмы.
Как сообщал итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), около 08.45 мск 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра.
Ближайший к вулкану аэропорт Катании возобновил рейсы во вторник днем.
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
На Камчатке объявили красный код авиаугрозы для вулкана Шивелуч
5 июля, 12:17
 
Этна (вулкан)СицилияКатания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала