Вулканолог предупредил о возможном усилении извержения Этны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро заявил, что активность вулкана Этна может усилиться и привести к образованию лавовых фонтанов.
РИМ, 7 июл - РИА Новости. Возможное усиление активности вулкана Этна на Сицилии может привести к образованию лавовых фонтанов, заявил РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии Университета Катании Марко Виккаро.
"В воскресенье и понедельник стромболианская активность в кратере Вораджине усиливалась. Шлейф разреженного пепла ветром уносился в южном направлении. Это медленное развитие процесса, которое может продолжаться несколько дней, а затем перейти в более энергичную фазу лавовых фонтанов, как мы уже неоднократно наблюдали в недавнем прошлом на вершинных кратерах",- сказал Виккаро.
Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности, характеризующуюся выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле.
По словам ученого, нынешнее развитие событий соответствует сценарию, который уже неоднократно наблюдался на вершинных кратерах Этны, однако интенсивность возможного нового этапа извержения будет зависеть от динамики магмы.
Как сообщал итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), около 08.45 мск 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра.
Ближайший к вулкану аэропорт Катании возобновил рейсы во вторник днем.