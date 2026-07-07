ВТБ поддержит реализацию инвестиционных проектов в регионах

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВТБ заключил в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге ряд соглашений о поддержке инвестиционных проектов в промышленности, логистике, АПК, культуре, спорте и туризме в целях развития российских регионов, сообщил банк.

Так, ВТБ и АО "Агро-Холдинг Майский" договорились о финансировании новых инвестпроектов группы в Пермском крае. В 2026 году агрохолдинг планирует приступить к модернизации производства и созданию новых животноводческих комплексов в поселке Майский. Общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2030 года.

Банк также поддержит реализацию новых индустриальных и логистических проектов компании "БАУИНВЕСТГРУПП". Сотрудничество включает проработку механизма финансирования строительства в Перми логистического комплекса площадью 65 тысяч квадратных метров с объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей и логистического комплекса в Кирове площадью более 33 тысяч квадратных метров. При участии правительства Пермского края будет построен технопарк "Дружба".

В ходе "Иннопром-2026" была достигнута договоренность о финансировании инвестпроектов и поддержке операционной деятельности ГК "Сима Ленд". Будут проработаны проекты производства инновационной продукции из полимерных и других современных материалов, а также расширение действующего сотрудничества в области кредитования. В III квартале 2026 года компания планирует привлечь 3 миллиарда рублей для новых проектов в дополнение к предоставленным ранее 2 миллиардам рублей.

В свою очередь, в Тюменской области ВТБ расширит финансирование туристических, спортивных и культурных проектов. Соглашение с ГК "Епифанов" предусматривает возможность финансирования в рамках льготных госпрограмм новых проектов группы в Тобольске, включая строительство многофункционального туркомплекса.

Кроме того, ВТБ предоставит Курганскому мясокомбинату "Стандарт", входящему в "Уральскую Агропромышленную группу", 2,2 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности и реализацию проектов развития.