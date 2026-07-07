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Объем софинансирования по ПДС в НПФ ВТБ вырос на 73,5% - РИА Новости, 07.07.2026
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19:39 07.07.2026
Объем софинансирования по ПДС в НПФ ВТБ вырос на 73,5%

Объем софинансирования по ПДС в НПФ ВТБ достиг 27 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объем софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), направленный на счета клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ, вырос в 1,7 раз по сравнению с 2025 годом и достиг 27 миллиардов рублей, всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
Число клиентов НПФ ВТБ, которым было начислено максимальное софинансирование, выросло на 64% по сравнению с прошлым годом – до 607 тысяч человек.
"За два года наши клиенты уже получили более 42 миллиардов рублей от государства. Суммарно они внесли на свои счета 95 миллиардов рублей", — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, его слова приводит пресс-служба банка.
Он отметил, что общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 триллион рублей.
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