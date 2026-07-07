Объем софинансирования по ПДС в НПФ ВТБ вырос на 73,5%

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объем софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), направленный на счета клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ, вырос в 1,7 раз по сравнению с 2025 годом и достиг 27 миллиардов рублей, всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Число клиентов НПФ ВТБ, которым было начислено максимальное софинансирование, выросло на 64% по сравнению с прошлым годом – до 607 тысяч человек.

"За два года наши клиенты уже получили более 42 миллиардов рублей от государства. Суммарно они внесли на свои счета 95 миллиардов рублей", — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, его слова приводит пресс-служба банка.