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Солдат "Холодного Яра" смог передать фото пыток личного состава - РИА Новости, 08.07.2026
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Солдат "Холодного Яра" смог передать фото пыток личного состава

РИА Новости: солдат "Холодного Яра" передал фото пыток личного состава ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдат 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» передал фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады.
  • На фотографиях трое раздетых до пояса мужчин с лопатами в руках роют окопы, у каждого на спине видны огромные гематомы от ударов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Солдат элитной 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" смог передать фото пыток личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Попавший в список военнослужащих 93-й бригады ВСУ (подразделение "Алькатрас"), выведенных на восстановление боеспособности в Черниговскую область, смог передать для публикации фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады", - рассказал собеседник агентства.
Данные фотографии поступили в распоряжение РИА Новости. На двух снимках - трое раздетых до пояса мужчин роют окопы с лопатами в руках, у каждого на спине - огромные гематомы от ударов, вероятно, палкой.
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