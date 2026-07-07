Солдат "Холодного Яра" смог передать фото пыток личного состава

"Попавший в список военнослужащих 93-й бригады ВСУ (подразделение "Алькатрас"), выведенных на восстановление боеспособности в Черниговскую область, смог передать для публикации фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады", - рассказал собеседник агентства.

Данные фотографии поступили в распоряжение РИА Новости. На двух снимках - трое раздетых до пояса мужчин роют окопы с лопатами в руках, у каждого на спине - огромные гематомы от ударов, вероятно, палкой.