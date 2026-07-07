Беженец из Константиновки рассказал, как танки ВСУ били по жилым кварталам

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"Несколько "Леопардов" в сентябре (2025 года - ред.) вели огонь по городу, просто расстреливали пятиэтажки, девятиэтажки. Они с окраин били, там же промзона. Могли выезжать оттуда, работать по городу и возвращаться… российских подразделений еще в городе не было, они (ВСУ - ред.) начали разваливать город еще до каких-либо боестолкновений с нашими", - сказал беженец.