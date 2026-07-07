Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танки Leopard ВСУ обстреливали жилые многоэтажные дома в Константиновке еще в сентябре 2025 года, рассказал беженец из города.
- Они вели огонь по городу, просто расстреливали пятиэтажки, девятиэтажки, добавил он.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Немецкие танки Leopard украинских вооруженных сил обстреливали жилые многоэтажные дома в Константиновке Донецкой Народной Республики в сентябре 2025 года - еще до начала боев с российскими войсками, рассказал РИА Новости беженец из города.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.
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"Несколько "Леопардов" в сентябре (2025 года - ред.) вели огонь по городу, просто расстреливали пятиэтажки, девятиэтажки. Они с окраин били, там же промзона. Могли выезжать оттуда, работать по городу и возвращаться… российских подразделений еще в городе не было, они (ВСУ - ред.) начали разваливать город еще до каких-либо боестолкновений с нашими", - сказал беженец.
Он добавил, что танки Leopard базировались на юго-западе города и выезжали на огневые позиции по улице Громова. По его словам, один подбитый танк Leopard до сих пор находится в частном секторе в центральной части города.