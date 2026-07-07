ВСУ атаковали Белгородскую область 66 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки 66 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области.
- Сбиты и подавлены 134 беспилотника, были прилеты по гражданской инфраструктуре.
- В результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя, 11 человек, среди них трое детей, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 66 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 134 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 66 раз атаковали территорию Белгородской области. Ночью враг вновь осуществил массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Хотя большую часть снарядов сбили, были прилеты по гражданской инфраструктуре… 134 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что также атакованы Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Грайворонский, Корочанский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. Всего за прошедшие сутки противник 13 раз применял РСЗО и артиллерию, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
"В результате целенаправленных террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя. Также вчера стало известно о гибели мирного жителя ночью 5 июля в Грайворонском округе… В Белгородском округе 11 человек, среди них трое детей, получили ранения. Семерых из них госпитализировали в медицинские учреждения г. Белгорода", - уточнил врио губернатора.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в понедельник в больнице оказали помощь женщине, получившей акубаротравму в результате атаки дрона на многоквартирный дом в поселке Майский Белгородского округа. Ранее сообщалось о двух пострадавших в поселке Ракитное при детонации беспилотника на территории коммерческого объекта, но после полного обследования в больнице диагнозы у обоих исключили, подчеркнули в оперштабе.