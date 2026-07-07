Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа.
- Число пострадавших в результате атаки увеличилось до восьми человек, среди них трое детей.
- Состояние годовалой девочки оценивается как тяжелое, три женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Белгородской области увеличилось до восьми, среди них три ребенка, сообщили в оперативном штабе региона.
В понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. Региональный оперштаб сообщал о семи пострадавших, включая двоих детей.
"На участке автодороги Никольское — Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребенка. Поздно вечером еще одна женщина обратилась за помощью. Дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что врачи оценивают состояние годовалой девочки как тяжелое. Три женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода, остальные отпущены домой, добавили в оперштабе.