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В Курской области при ударах ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2026
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В Курской области при ударах ВСУ пострадали три человека

В результате ударов ВСУ по Курской области пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов ВСУ по Курской области ранены три человека.
  • Пострадавшие доставлены в областную больницу, где им оказали необходимую помощь.
  • В Курске повреждены три квартиры многоквартирного дома, сгоревшее домовладение, повреждены четыре автомобиля и хозяйственные постройки.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Курской области, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате ударов ранены три человека. В городе Обояни пострадал 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественных осколочные ранения", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он отметил, что все трое доставлены в областную больницу.
"Наши врачи оказали всю необходимую помощь. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления!" - написал губернатор.
Глава региона уточнил, что в Курске в результате атаки беспилотника есть повреждения трех квартир многоквартирного дома, посечены четыре автомобиля.
"Одно домовладение сгорело, в еще двух повреждены стекла, крыши, фасады и хозяйственные постройки", - добавил он.
По словам Хинштейна, погибших нет.
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