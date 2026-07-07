В Курской области при ударах ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ударов ВСУ по Курской области ранены три человека.

Пострадавшие доставлены в областную больницу, где им оказали необходимую помощь.

В Курске повреждены три квартиры многоквартирного дома, сгоревшее домовладение, повреждены четыре автомобиля и хозяйственные постройки.

КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Курской области, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате ударов ранены три человека. В городе Обояни пострадал 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественных осколочные ранения", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что все трое доставлены в областную больницу.

"Наши врачи оказали всю необходимую помощь. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления!" - написал губернатор.

Глава региона уточнил, что в Курске в результате атаки беспилотника есть повреждения трех квартир многоквартирного дома, посечены четыре автомобиля.

"Одно домовладение сгорело, в еще двух повреждены стекла, крыши, фасады и хозяйственные постройки", - добавил он.