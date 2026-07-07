Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранные наемники бегут из подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за отсутствия перспектив и нежелания умирать даже за деньги.

Количество иностранных наемников на херсонском направлении сократилось ввиду боевых потерь и отсутствия перспектив.

Коррупция внутри подразделений, беспредел со стороны украинских военных и отсутствие перспектив на прорыв привели к тому, что те, кто поставлял наемников, больше этого не делают.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Иностранные наемники бегут из подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за отсутствия каких-либо перспектив и нежелания умирать даже за деньги, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта.

"Количество иностранных наемников на херсонском направлении сократилось ввиду естественных боевых потерь и отсутствия каких либо перспектив", - сказал Кастюкевич.

По его словам, довольно много наемников ликвидировали военнослужащие российской армии.

"А те, что остались в живых, захотели уехать подальше от линии фронта близ Днепра. При этом, попутно успевая рассказывать своим соотечественникам, что на херсонское направление лучше не соваться", - сказал сенатор.

По его словам, смысл для любого наемника – не умереть, а заработать денег.

"Но здесь они столкнулись с прямо противоположным. Коррупция внутри подразделений, беспредел со стороны украинских военных и отсутствие каких-либо перспектив на прорыв сделали свое дело – те, кто поставлял наемников, больше этого не делают. Они попытались сохранить оставшийся на правобережье контингент. Хотя и это удается с трудом. Те, кто еще живы и остались, сейчас всеми силами пытаются добиться переброски", - сказал сенатор.