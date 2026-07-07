Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные наемники бегут из подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за отсутствия перспектив и нежелания умирать даже за деньги.
- Количество иностранных наемников на херсонском направлении сократилось ввиду боевых потерь и отсутствия перспектив.
- Коррупция внутри подразделений, беспредел со стороны украинских военных и отсутствие перспектив на прорыв привели к тому, что те, кто поставлял наемников, больше этого не делают.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Иностранные наемники бегут из подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за отсутствия каких-либо перспектив и нежелания умирать даже за деньги, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта.
"Количество иностранных наемников на херсонском направлении сократилось ввиду естественных боевых потерь и отсутствия каких либо перспектив", - сказал Кастюкевич.
По его словам, довольно много наемников ликвидировали военнослужащие российской армии.
"А те, что остались в живых, захотели уехать подальше от линии фронта близ Днепра. При этом, попутно успевая рассказывать своим соотечественникам, что на херсонское направление лучше не соваться", - сказал сенатор.
По его словам, смысл для любого наемника – не умереть, а заработать денег.
"Но здесь они столкнулись с прямо противоположным. Коррупция внутри подразделений, беспредел со стороны украинских военных и отсутствие каких-либо перспектив на прорыв сделали свое дело – те, кто поставлял наемников, больше этого не делают. Они попытались сохранить оставшийся на правобережье контингент. Хотя и это удается с трудом. Те, кто еще живы и остались, сейчас всеми силами пытаются добиться переброски", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.